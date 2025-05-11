مسؤولون أمريكيون: علاقة نتنياهو وترامب بشأن غزة وإيران متوترة

أفادت شبكة وقناة “إن بي سي”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين لم تذكر هويتهم، أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة.

مسؤولون أمريكيون: علاقة نتنياهو وترامب بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران

وأوضح المسؤولون أن الخلاف بين ترامب ونتنياهو يتزايد بشأن التحديات المتعلقة بغزة وإيران.

وأشاروا أن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده، كما أن الأخير استاء من تصريح ترامب كونه لم يقرر بعد السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.

وتابعوا: الوزير رون ديرمر نقل استياء نتنياهو إلى ويتكوف في اجتماع بالبيت الأبيض الخميس الماضي.

نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة اعادة الاعمار

وأشاروا الي أن ترامب أحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار، الأمر الذي دفعه للقول إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة جهد ضائع لأنه سيصعب إعادة الإعمار.

واختتم المسؤول الأمريكي: واشنطن تضغط على إسرائيل وحماس للموافقة على وقف إطلاق النار بغزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.