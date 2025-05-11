سكرتير عام الدقهلية يترأس اجتماعا لمتابعة توصيل المرافق بمشروع تطوير العواصم

ترأس الدكتور عماد الدين عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، اجتماعا، بحضور ممثلي وزارة النقل، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمرافق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية.

السكرتير العام يترأس اجتماع لتذليل عقبات مشروع تطوير العواصم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وحرصًا على تذليل العقبات التي تواجه أعمال تنفيذ مشروع "تحيا مصر المنصورة.

المعوقات الفنية والإجرائية التي تعترض توصيل المرافق الأساسية

جاء الاجتماع في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي للمرافق والبنية التحتية اللازمة للمشروع، حيث ناقش الحضور المعوقات الفنية والإجرائية التي تعترض توصيل المرافق الأساسية (مياه – صرف – كهرباء-غاز- اتصالات) لمكونات المشروع، والذي يُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الدقهلية.

وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من الخطوات العملية، أبرزها تنفيذ ورش عمل متخصصة بمقر شركة مياه الشرب بالدقهلية، لدراسة أفضل السبل الفنية لتوصيل كافة المرافق لجميع عناصر المشروع، بما يحقق أعلى كفاءة في التنفيذ ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما تقرر القيام بمعاينة ميدانية فورية لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء لوحة الكهرباء الرئيسية للمشروع، تمهيدًا للبدء في تنفيذها بالتنسيق مع قطاع الكهرباء.

وأكد الدكتور عماد الدين عبد الله، خلال الاجتماع، على توجيهات اللواء المحافظ بضرورة تكثيف التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، خاصة وأن المشروع يحظى باهتمام مباشر من الدولة باعتباره أحد المشروعات الرائدة لتطوير عواصم المحافظات المصرية.

تحيا مصر المنصورة" نموذجًا للتنمية الشاملة

ويُعد مشروع "تحيا مصر المنصورة" نموذجًا للتنمية الشاملة، حيث يضم مجموعة من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية والطبية والترفيهية والثقافية، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحسين الصورة البصرية والحضارية للمدينة، وتعزيز مكانتها كعاصمة طبية وثقافية لمحافظة الدقهلية.

توفير فرص استثمارية واعدة ومباشرة

كما يُسهم المشروع في توفير فرص استثمارية واعدة ومباشرة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، إلى جانب تحقيق انسيابية مرورية، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية في مناطق المشروع، بما يحقق التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لتطوير المدن المصرية.

المشروع يقام على مساحة تقدر بـ 136,000 متر مربع

الجدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة تقدر بـ 136,000 متر مربع، تشمل أراضٍ متميزة بمدينة المنصورة وطلخا، ويضم عدة مكونات رئيسية مثل مشروع "المنصورة جيت" على أرض طلخا، و"المنصورة جراند" على أرض الثلاجة، و"المنصورة بلازا" على أرض الهابي لاند، و"المنصورة داون تاون" على أرض مستشفى الفرنساوي، والتي تجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية.

وتواصل محافظة الدقهلية جهودها مع وزارة النقل والجهات الشريكة، لإنجاز المشروع في إطار زمني محدد وبجودة عالية، ليكون نموذجًا يحتذى به في مشروعات تطوير عواصم المحافظات.

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