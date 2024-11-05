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"صالات المنيا" تفتتح مبارياتها بالدوري الممتاز بالفوز على سكر الحوامدية

صالات المنيا تفتتح
صالات المنيا تفتتح مبارياتها بالدوري الممتاز

افتتح فريق كرة الصالات بنادي المنيا أولى مبارياته بالدوري الممتاز الذي يشارك فيه للعام السادس على التوالي، بالفوز على سكر الحوامدية بنتيجة 8/3، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة الحوامدية.

 

صالات المنيا تفتتح مبارياتها بالدوري الممتاز

وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب مودي، وواصل فريق المنيا سيطرته في الشوط الثاني  وعزز اللاعبون تفوقهم بتسجيل 6 أهداف أخرى، من بينها هدف ثالث لمودي "هاتريك، وهدفين للاعب مصطفى اسحق، وهدف لكل من طه خضر ومحمد حمدي، وهدف ذاتي، فيما استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد.

المنيا يفوز على سكر الحوامدية

ومن المقرر أن يواجه فريق المنيا الإعلاميين الثلاثاء المقبل، على صالة استاد المنيا.

ويضم الجهاز الفني لصالات المنيا كل من: ياسر مصطفى مديرًا للجهاز، بسيوني محمد مديرًا فنيًا، اسلام ميلا مدرب عام، خالد بركة مدرب حراس، د. كريم طارق أخصائي تأهيل إصابات، رضا شحاته إداري الفريق، كريم كامل، مسئول مهمات.

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