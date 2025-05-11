الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي

باو انور
باو انور

بدأ نادي الزمالك خطوات جادة نحو تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث دخل في مفاوضات رسمية مع نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع باو أنور.

وجذب أنور الأنظار بأدائه اللافت مع البنك الأهلي، حيث سجل عدة أهداف حاسمة وقدم مستويات مميزة، مما جعله محط اهتمام عدد من أندية الدوري الممتاز، وعلى رأسها الزمالك.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة، بالتنسيق مع المدير الفني للفريق، وضعت اللاعب ضمن قائمة أولويات التدعيم في الخط الأمامي، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية، وسنه الصغير الذي يمنحه فرصة للتطور داخل القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن المفاوضات مع إدارة البنك الأهلي تسير بشكل جيد، وهناك ترحيب مبدئي من جانب اللاعب بالانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة داخل نادٍ جماهيري بحجم الزمالك.

ويأمل الزمالك في حسم الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن أولى صفقات الفريق الصيفية، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم القادم.

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