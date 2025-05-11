نقابة التمريض تكرم جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض المصري، والتي تعقدها النقابة العامة للتمريض لتكريم رموز المهنة بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعدد من قيادات القطاع الصحي في مصر.

تكريم جراح القلب مجدي يعقوب



وشهدت الاحتفالية تكريم السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

من جانبه أكد وزير الصحة حرصه واهتمامه بالمشاركة في احتفالية اليوم العالمي للتمريض.

أكد وزير الصحة دعمه الكامل للتقدير المجتمعي لدور التمريض، وحرص الوزارة على الاحتفاء بالكفاءات التمريضية ودورها الفعال في دعم المنظومة الصحية.

تولي التمريض مناصب قيادية داخل المستشفيات



وأشار وزير الصحة إلي قراره بتمكين أعضاء هيئة التمريض من تولي مناصب قيادية داخل المستشفيات، أسوةً بزملائهم من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

وأكد وزير الصحة موافقته علي تولي التمريض رئاسة لجان مكافحة العدوى، ولجان التدريب، وغيرها من اللجان التنفيذية بالمستشفيات، بما يعكس رؤية متقدمة نحو دمج التمريض في صناعة القرار الصحي وتحقيق العدالة في الفرص القيادية.



وأعلن وزير الصحة وضع خطة شاملة لتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى آليات تعميم الأدلة الاسترشادية لأساليب العمل على مستوى الجمهورية، لضمان توحيد الأداء ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار رفع كفاءة التمريض وتوسيع دوره القيادي يأتي في إطار خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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