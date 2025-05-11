في صحة عمرو موسي!

عن حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أجراه رئيس تحريرها الكاتب الكبير غسان شربل.. يستحق عمرو موسي الشكر عدة مرات.. فبعد ثمانية سنوات يعترف الرجل أنه في مذكراته لم يقصد أن جمال عبد الناصر كان يستجلب من سويسرا طعاما خاصا علي سبيل الترفيه.. بل قصد إنه علي سبيل العلاج!

وكان الطعام (خبز أقرب اليوم إلي العيش السن يعني) ظهر فجأة ولم يكن موجودًا في مصر، يعالج السكر! موسي يشير للصحفي اللبناني وبطريقته التي تبدو حازمة حاسمة أنه كانت ألفاظه واضحة وقتها ولم يقل ما أشاعه البعض!



عمرو موسي يقدم للكاتب الكبير اكتشافا رهيبا.. لم نسمع به من قبل.. يكاد يكون قنبلة الحوار ومفاجأته وانفرادا خاصا قدمه للصحيفة الكبيرة.. موسي يقول إن جمال عبد الناصر مسئول عن نكسة 67! وبالطبع علينا تقديم وافر الشكر للسيد سرحان عمرو عبد البصير موسي علي الاكتشاف العبقري!



علي كل حال.. العدوي أصابت الصحفيين العرب وإعلامييهم كما لاحظنا في العامين الأخيرين.. وهي عدوي لمرض صحفي وإعلامي مصري للأسف.. كان الصحفيون يتعمدون في حواراتهم مع أسماء محددة.. "اليوسفين" شعبان وزيدان مثلا.. أو لميس ووسيم أو النجم "الوسيم" ومن أجل حوار مبهر ساخن لاذع يسألونهم عن جمال عبد الناصر..

بلا أي مناسبة.. فلا ذكري الثورة ولا ذكري الميلاد ولا ذكري الرحيل.. لكنه ولزوم ما يلزم.. يتم إهانة -إهانة وتجريح وتلفيق وليس نقدا موضوعيا- قائد ثورة البلاد ومؤسس نظامها الجمهوري، وزعيم العرب وإفريقيا باني السد العالي ومعه نهضة البلاد الصناعية والتعليمية والصحية الذي أعاد ممتلكات شعبنا في قناة السويس! فليس كل ذلك مهما.. المهم التريند والعناوين المثيرة التي تستفز الناس سلبا وايجابا!



الأعزاء العرب أعجبتهم اللعبة.. فاستخدموها في عشرات البرامج، لكن دون إدراك بعض الضيوف أنه وكقاعدة عامة فإن إهانة أي زعيم وطني -نكرر.. إهانة وتلفيق وافتراء وليس نقدا- في أي وسيلة إعلامية غير محلية أو وطنية وبوجود مقابل مادي هو الحقارة والانحطاط بكل معانيهما!



علي كل حال مرة أخري.. قبل السنوات الثمانية دارت مناقشات ساخنة حول مذكرات عمرو موسي.. هناك من كذبه إيمانا بانحياز عبد الناصر لطبقته الحقيقية دون انفصال عنها.. وهناك -وكنا منهم- من كذبه لفكرة الطعام الصحي بتوجيهات طبية عرف عن الزعيم التزامه الصارم بها.. وقلنا إنه ربما جرب الوصفة مرة أو أكثر، ولا يليق أصلا حتي محاسبة الرجل الذي قدم لبلاده ما قدم أن نحاسبه علي علاج لمرض يعاني منه!

ونقول: كل الجدل دار ولم يصححه موسي.. الذي صنع أذنا من طين والأخري من طين أيضا.. والدليل أن التساؤلات بقيت حتي حواره مع الشرق الأوسط!



أما الاكتشاف الثاني فقد كان عبد الناصر وبعيدا عن جدلية دور وواجبات المؤسستين السياسية والعسكرية وقتها.. هو من أعلن مسئوليته.. بل واستقال كأول وآخر رئيس عربي يفعلها حتي أعاده الشعب.. ولم نكن في انتظار موسي ليكشف لنا السر الخطير..



السؤال: هل استقال عمرو موسي في كل الأزمات التي تعرض لها ورواها في مذكراته؟! هل اعترف مرة واحدة بخطيئته بحق الشقيقة ليبيا؟! وكيف سلمت للناتو جاهزة علي السكين؟!



سلوك عبد الناصر سلوك الكبار، سلوك عبد الناصر سلوك من يمتلكون الكرامة.. ويقدرون المسئولية! سلوك عبد الناصر خاص.. وحصري.. لمن لديهم دماء حقيقية تجري بكبرياء في العروق.. وليست "أنزحة" فارغة ترويها كئوس شيطانية!

يا سيد موسي.. متعكم الله بكل الصحة حتي تبدع وتبدع.. وتتحدث عن صحة الزعماء والقادة بتلك الذاكرة الحديدية التي تتحدث علي سطر وتصمت ثمانية سنوات!

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