هل يتسبب الزمالك في خسارة بيراميدز لقبين هذا الموسم؟

الزمالك وبيراميدز، يحدد فريق الزمالك مصير بيراميدز في حسم لقبين خلال الفترة المقبلة حيث تجمعهما مواجهتين حاسمتين ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

ويحدد الأبيض بشكل كبير مدى حصول بيراميدز أو حرمانه من هذين اللقبين.



صراع لقب الدوري المصري



وتعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الـ 8 مساءً بعد غد الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة خطوة هامة وشبه حاسمة نحو لقب الدوري حيث سيكون لنتيجتها دور كبير في ذلك

فوز بيراميدز خطوة هامة تحسبا لخسارة الأهلي واستعادة الصدارة في اتجاه تحقيق اللقب.

أما الهزيمة أو التعادل في تلك المباراة ستفقد فرص بيراميدز في الحصول علي لقب الدوري بنسبة كبيرة لا سيما حال فوز الأهلي



ويلي مباراة الزمالك مباراتي بتروجيت وسيراميكا بالشهر الجاري واللذين سيحددان أيضا هل يحصد بيراميدز لقبه الأول بالبطولة المحلية الأعرق أم يفرط في تلك الفرصة.

بيراميدز يحتاج إلى الفوز بلقاءاته الثلاث المتبقية مع انتظار تعثر الأهلي في احدى مبارياته.





مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة.

2- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت 17 مايو علي ملعب الدفاع الجوي

3- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي

بيراميدز وكأس مصر



يشهد يوم 5 يونيو مواجهة ثانية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز والتي ستحسم لقب كأس مصر.

وسيحدد فريق الزمالك هل يحتفظ فريق بيراميدز باللقب الذي حصل عليه بالنسخة الماضية أم سيخسره على يد الأبيض.

ويقام نهائي كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.



ويسعي بيراميدز الي تحقيق لقب كاس مصر للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه لكن الزمالك يأمل استعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه منذ فترة وتعويض إخفاقاته المحلية هذا الموسم

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ويلتقي فريق الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء الثلاثاء القادم بستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4 وأسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 48 ثم مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث في الدقيقة 81 وياو انور هدف البنك الأهلي الرابع في الدقيقة 85.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 وسيف الجزيري في الدقيقة 69.

واحرز ثنائية سيراميكا إسلام عيسى في الدقيقة 64 وأحمد بالحاج في الدقيقة 3+90.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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