الصورة الأولى لضحية بئر المنيا

حصلت فيتو على صورة الأولى لـ ضحية بئر المنيا بعد أن تمكنت فرق الحماية المدنية في محافظة المنيا، بالتعاون مع الأهالي، من استخراج جثمان "خميس نجاح" (50 عامًا)، ابن مركز ديروط بمحافظة أسيوط، الذي سقط صباح اليوم في بئر مياه بقرية نجع حظ التابعة لمركز ديرمواس.

قرية نجع حظ التابعة لمركز ديرمواس

وصرح أحد أهالي القرية بأن الجثمان جاري نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، لنبدأ نيابة مركز ملوي التحقيق في ملابسات الحادث.

سقط في بئر في ملوي

وأشار سعد صابر الجهيمي، شاهد عيان من القرية، إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، حيث انهار البئر على الشخص أثناء عملية الحفر في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بسبب طبيعة الأرض الزراعية في المنطقة.

بئر المنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط بئر على عدد من الأشخاص في إحدى المزارع بالنجع.

وانتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بمساعدة الأهالي من إخراج ستة أشخاص، بينما استمرت الأعمال للحفر للوصول إلى الشخص العالق.

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