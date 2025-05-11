الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

الصحة: إصدار وتجديد 46 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال 5 أشهر

المهن الطبية
المهن الطبية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار وتجديد 46 ألفا و651 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى الأول من شهر مايو 2025، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 33 ألف و11  ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ 13 ألفا و640 آخرين، مشيرًا إصدار 11 ألفا و857 ترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري، و4 آلاف و776 لطب الأسنان، و1059 للصيدلة، و1031 للطب البيطري، و1934 لممارسة العلاج الطبيعي، و207 لأخصائي العلاج الطبيعي.

إصدار 7 آلاف و219 ترخيص مزاولة مهنة لأخصائي التمريض

وفيما يتعلق بمهنة التمريض، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إصدار 7 آلاف و219 ترخيص مزاولة مهنة لأخصائي التمريض، و1720 لفني التمريض، و43 لممارسة تقني في التمريض، و39 لدبلوم التمريض. 

وأضاف "ذكى" أن الوزارة تُلزم المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر دون التأكد من كفاءتهم العلمية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها لـ 39 خبيرا فى مختلف التخصصات الطبية.

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وتابع "زكي"، أنه قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص بالتحقق إلكترونيا من صحة 6 آلاف و779 شهادة تخرج وترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، بغرض اعتمادها للسفر للخارج. 

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