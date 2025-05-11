الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: نجاح برنامج تكافل وكرامة لا يحسب لوزارة بعينها

احتفالية وزارة التضامن
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
ads

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية.

 برنامج تكافل وكرامة

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن برنامج تكافل وكرامة كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع موضحًا أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.

وأشار عبدالغفار إلى أن العدالة الاجتماعية التي يحققها البرنامج تعد استثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة اقتصاديا جزء أساسي من هذا الاستثمار، مؤكدًا أن التنمية تبدأ بالإنسان، والتمكين هو الطريق لتحقيق ذلك.

وقال عبد الغفار إن نجاح برنامج تكافل وكرامة لا يحسب لوزارة بعينها، بل هو نجاح للشعب المصري كله،  مؤكدًا أن ذلك يكشف أهمية استمرار هذا النموذج وتطويره.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: مصر تتبنى استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن: أبرز محطات برنامج تكافل وكرامة زيادة قيمة الدعم النقدي

وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة حصلوا على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية

كجوك لضيوف الرحمن من العاملين بوزارة المالية: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية