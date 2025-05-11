وزير الصحة: نجاح برنامج تكافل وكرامة لا يحسب لوزارة بعينها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية.

برنامج تكافل وكرامة

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن برنامج تكافل وكرامة كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع موضحًا أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.

وأشار عبدالغفار إلى أن العدالة الاجتماعية التي يحققها البرنامج تعد استثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة اقتصاديا جزء أساسي من هذا الاستثمار، مؤكدًا أن التنمية تبدأ بالإنسان، والتمكين هو الطريق لتحقيق ذلك.

وقال عبد الغفار إن نجاح برنامج تكافل وكرامة لا يحسب لوزارة بعينها، بل هو نجاح للشعب المصري كله، مؤكدًا أن ذلك يكشف أهمية استمرار هذا النموذج وتطويره.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.

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