ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقده جناحه المتألق

يسعى ليفربول لتجديد عقد نجمه الكولومبي لويس دياز، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027.

ليفربول يستعد لتجديد عقد دياز

النادي يريد تأمين مستقبل دياز بعد تألقه مع الفريق في الموسم الحالي. من المتوقع أن يبدأ ليفربول محادثات مع دياز بشأن تجديد عقده، مع احتمالية زيادة راتبه الأسبوعي الذي يبلغ حاليًا 55 ألف جنيه إسترليني.

وتألق دياز مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 6 مباريات.

كما أن هناك اهتماما من عدة أندية بالتعاقد مع دياز، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وانضم دياز إلى ليفربول في عام 2022، قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون يورو.

ولعب دياز 101 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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