الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقده جناحه المتألق

ليفربول
ليفربول

يسعى ليفربول لتجديد عقد نجمه الكولومبي لويس دياز، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027. 

ليفربول يستعد لتجديد عقد دياز

النادي يريد تأمين مستقبل دياز بعد تألقه مع الفريق في الموسم الحالي. من المتوقع أن يبدأ ليفربول محادثات مع دياز بشأن تجديد عقده، مع احتمالية زيادة راتبه الأسبوعي الذي يبلغ حاليًا 55 ألف جنيه إسترليني.

وتألق دياز مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 6 مباريات.

كما أن هناك اهتماما من عدة أندية بالتعاقد مع دياز، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وانضم دياز إلى ليفربول في عام 2022، قادمًا من بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون يورو.

ولعب دياز 101 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكولومبي لويس دياز باريس سان جيرمان وبرشلونة وبرشلونة ليفربو لويس دياز بورتو البرتغالي

مواد متعلقة

قبل مباراة ليفربول وآرسنال، أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام المدفعجية

محمد صلاح يكشف تفاصيل لقائه الأول مع سلوت: لم أتوقع نجاحه بهذه السرعة

محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول: كنت على وشك الرحيل

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية