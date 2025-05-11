الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

قبل مباراة ليفربول وآرسنال، أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام المدفعجية

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره آرسنال، على ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح ضد آرسنال 

ويمتلك محمد صلاح أرقاما رائعة أمام أرسنال حيث ساهم في تسجيل 15 هدفا في شباك المدفعجية خلال مسيرته.

وسجل صلاح 11 هدفا في شباك آرسنال وصنع 4 آخرين لزملائه في 17 مباراة خاضها حتى الآن 

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.
 كانت مباراة أرسنال وليفربول في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة قبل الماضية، في حين أن آرسنال لديه 67 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز، بغض النظر عن انتهاء مهمة حسم اللقب، لتعويض ما حدث في الجولة الماضية عندما تعرض الفريق للهزيمة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف.

في حين أن آرسنال يريد الفوز من أجل تضميد جراحه بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان، وسبق ذلك خسارته أمام بورنموث بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

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