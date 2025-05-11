الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027 -2021.

تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط 

 ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.

 

برنامج الاتحاد الأوروبي يضم 15 دولة

 وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.

منحة 263.1 مليون يورو  مساهمة الاتحاد الأوروبي

وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلى 29 مليون يورو.

 تمويل 26 مشروعًا في مصر

وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

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الاتفاق التمويلي البحر المتوسط التحول الرقمي التراث الثقافي السياحة المستدامة اللجنة الاقتصادية دول حوض البحر المتوسط قرار رئيس الجمهورية

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