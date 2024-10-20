وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر المتوسط بالإسكندرية

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمر حوض البحر المتوسط MOC 2024 الذي يعود للإنعقاد بمدينة الاسكندرية، وذلك بحضور السيد جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وعدد من قيادات ومسئولى منظمات البترول والطاقة بحوض البحر المتوسط، وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والطاقة المصرية والعالمية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية.



وأعرب الوزير عن ترحيبه بالحضور المكثف الذي يشهده المؤتمر في دورة الانعقاد الحادية عشر التى يستأنف بها فعالياته، مشيرًا إلى أن ذلك الزخم يعد دعمًا لرؤى التطوير التى نعمل عليها بكافة مجالات صناعة البترول.

واوضح بدوي أهمية استغلال مثل هذا الحدث الاستثنائى كمنصة تقدم فيها صناعة البترول التطورات والتحديات التى تشهدها وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة بمنطقة المتوسط، وأن السبيل لذلك هو تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد كمفتاح للنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف نعمل في هذا الصدد على محورين، محورنا الإقليمى فى شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التى نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة.



و أشار إلى أننا نلتقى هنا لمزيد من الحوار وتبادل الخبرات والعمل سويًا علي إطلاق الإمكانات وتسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لنا ولأجيال المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع كافة الشركاء، حيث أن التعاون الإيجابى بين دول المنطقة ليس فقط هام للمنطقة بل العالم أجمع.

وأوضح بدوى أن انشطة إزالة الكربون بكل نطاقاتها محل اهتمام منا ومن المؤتمر ، فى ظل اهميتها الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها ومنها وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.



ولفت بدوى إلى أننا نعمل على إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط في ظل وجود بنية تحتية متاحة لا ينقصها سوي توفير البيئة المناسبة للجميع للعمل سويًا على الاسراع بإطلاق المزيد من إمكانات الطاقة بالمنطقة، والتى تلعب دورًا رئيسيًا فى تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضًا.



وأكد أن العنصر البشرى هو الركيزة التي نستند عليها لتحقيق اهدافنا، وأنا أؤمن بأهمية ذلك وقيمته، وأهمية استثمار الكفاءات البشرية ودعمها.

وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك وجار هام داعم للاهداف العادلة لاستغلال الثروات الطبيعية بالمتوسط

واوضح وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو ان قبرص تعمل علي تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر ( مصنعي ادكو ودمياط لاسالة وتصدير الغاز )، مثمنًا دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز الي طاقة كهربائية يمكن تصديرها لاسواق اخري، مضيفًا إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.

واضاف ان مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، والتي يمكن نقلها إلى اوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا.

بدوي يكرم حمدي عبدالعزيز

وزير البترول يكرم حمدي عبد العزيز



و في ختام الكلمة الافتتاحية للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد على أهمية التواصل والعمل الجاد وإيمانه بأهمية الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه في ظل تواجد هذا الجمع المتنوع يقدم تقديره لدور أحد المؤثرين في صناعة البترول على مدار عقود وهو حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي السابق للوزارة كنموذج داعم لسياسات العمل البترولي وصوت وصورة للقطاع يتحدث عنه بكفاءة في أوقات التحديات والأوقات الجيدة علي حد سواء، وأنه يعمل بروح التعاون، وأنه كان دومًا ملمًا بكافة تفاصيل الصناعة البترولية على مدى عقود.

وأعرب حمدي عبدالعزيز عن اعتزازه بهذا التكريم الذي قدمه له المهندس كريم بدوي والذي نبع من شخصه الكريم وبشكل مفاجئ للجميع بما فيهم أنا، شاكرًا له هذا التكريم الذي يراه تكريمًا له ولزملاءه من إدارة الإعلام علي جهودهم ومساندتهم المخلصة.

ومن جانبه صرح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا التكريم هو تأكيد على التواصل والبناء المستمر الذي يعمل به قطاع البترول، وأن ذلك هو أحد التوجهات الرئيسية التي يوليها المهندس كريم بدوي أهمية في ظل تقديره للعطاء والجهود الدؤوبة وحرصه على تطويرها.

توم ماهر: موك مؤتمر فني يهتم بتطور الصناعة

وشهد الافتتاح تقديمًا من توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية ، أوضح فيه أن مؤتمر موك الذى إنطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فنى يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ودعم جهود زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات وتحسين التعاون الإقليمى من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.

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