الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: وحدة توجيه للعاملين قبل سفرهم إلى الخارج

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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قال محمد جبران وزير العمل إن العمالة المصرية مطلوبة بكثرة في دول الخارج، نظرًا لمهارتها، خاصة في السعودية.

وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة، أن لدينا الريادة في العديد من الوظائف، ونقوم حاليًا بإعداد الربط الإلكتروني مع الدول العربية لتسهيل توفير الوظائف وفرص العمل المتاحة.

 

وأشار وزير العمل إلى أن لدينا وحدة توجيه للعاملين قبل سفرهم إلى الخارج، لتعريفهم بعادات وتقاليد الدولة التي سيتوجهون إليها، بالإضافة إلى وجود ملحقين عماليين في المكاتب التابعة للوزارة بالدول العربية والأوروبية

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