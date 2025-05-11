انتهاء هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية ، انتهت مهلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكريما للذكرى الثمانين للنصر منذ يوم 8 مايو وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 11 مايو.

في تمام الساعة 00:00 يوم الخميس 8 مايو، دخلت الهدنة ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل خلال أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية حيز التنفيذ.

وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لاعتبارات إنسانية، أعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو.

وخلال هذه الفترة توقفت كافة العمليات العسكرية من الجانب الروسي، إلا أن القوات الأوكرانية استمرت في شن هجمات على الأراضي الروسية، الأمر الذي أكد الرئيس الروسي أنه سيلاقي ردا مناسبا وحاسما.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التزمت بشكل صارم بأمر الرئيس بوتين وقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا والبقاء بمواقعها بموجب هدنة عيد النصر، واكتفاءها بالرد على انتهاكها.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلجورود، بالإضافة إلى 22 هجوما واستطلاعا واحدا في مناطق تيتكينو في كورسك، وبافلوفكا، وبودكي في مقاطعة سومي، وبيريزنيكي في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وأكثر من 10 مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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