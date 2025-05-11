ترامب يعلق على اقتراح بوتين بإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا قائلا: إنه حدث عظيم بالنسبة لروسيا وأوكرانيا.

ردة فعل ترامب على اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

نشر ترامب تغريدة عبر منصة "تروث سوشال": "يوم عظيم محتمل لروسيا وأوكرانيا! فكروا في مئات الآلاف من الأرواح التي ستنقذ مع انتهاء حمام الدم المستمر، سيصبح العالم جديدا وأفضل بكثير".

وقال ترامب: "سأواصل العمل مع الجانبين لتحقيق ذلك، والولايات المتحدة ترغب في التركيز على إعادة الإعمار والتجارة بدلا من الحرب... ينتظرنا أسبوع حافل".



ودعا الرئيس بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا دون شروط مسبقة، واقترح عقدها الخميس المقبل (15 مايو) في إسطنبول.

وشدد بوتين على أنه لا يستبعد إمكانية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به أوكرانيا، مشيرا إلى نيته إجراء محادثات قريبة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان للبحث عن سبل تحقيق السلام.

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