الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلق على اقتراح بوتين بإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على  اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا قائلا: إنه حدث عظيم بالنسبة لروسيا وأوكرانيا.

ردة فعل ترامب على اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا

نشر ترامب تغريدة عبر منصة "تروث سوشال": "يوم عظيم محتمل لروسيا وأوكرانيا! فكروا في مئات الآلاف من الأرواح التي ستنقذ مع انتهاء حمام الدم المستمر، سيصبح العالم جديدا وأفضل بكثير".

txt

زيلينسكي: بدء روسيا أخيرا في التفكير بإنهاء الحرب مؤشر إيجابي

وقال ترامب: "سأواصل العمل مع الجانبين لتحقيق ذلك، والولايات المتحدة ترغب في التركيز على إعادة الإعمار والتجارة بدلا من الحرب... ينتظرنا أسبوع حافل".


ودعا الرئيس بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا دون شروط مسبقة، واقترح عقدها الخميس المقبل (15 مايو) في إسطنبول.

وشدد بوتين على أنه لا يستبعد إمكانية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به أوكرانيا، مشيرا إلى نيته إجراء محادثات قريبة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان للبحث عن سبل تحقيق السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بوتين أوكرانيا

مواد متعلقة

بوتين: عاجلا أم آجلا سيتم استعادة العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية

أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية