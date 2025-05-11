الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

30 ورقة الحد الاقصى للإيداع في ماكينات البنك الأهلي في المرة الواحدة

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأقصى بعدد الأوراق النقدية التي يمكن إيداعها في ماكينات الصراف الآلي.

وقال مسئولو البنك الاهلي إنه لتتم عملية الإبداع بنجاح يجب أن يودع العميل في ماكينات الصراف الألي باستخدام بطاقات البنك الأهلى المصرى  ٣٠ ورقة في المرة الواحدة بحد اقصي.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقات ميزة ويبحث العديد من عملاء البنك عن المستندات المطلوبة لاستصدار كارت ميزة.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي لإصدار بطاقات ميزة ما يلي:
 مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

المشتريات من خلال التجار

ووجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار، المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

طريقة الاشتراك

-زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

ويتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولون عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

كما يبحث  عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات أو غيرها من البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وقال البنك الأهلي إن البطاقات الائتمانية فقط هي المتاح عليها التقسيط دون غيرها، من أنواع البطاقات الأخرى.

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