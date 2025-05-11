الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية ببني سويف

ضبط عنصر إجرامي خطر
ضبط عنصر إجرامي خطر في بني سويف بتهمة الاتجار في الأسلحة

تمكنت  أجهزة الأمن في مديرية أمن بني سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، ثبت تورطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

<strong>ضبط عنصر إجرامي خطر في بني سويف بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة</strong>
ضبط عنصر اجرامي خطر في بني سويف بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

تفاصيل الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي أن المتهم – له سجل جنائي حافل يشمل أحكام في قضايا "مخدرات، سلاح ناري، وبلطجة" – كان ينشط في بيع الأسلحة غير المرخصة داخل محافظة بني سويف.

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ضبط المتهم والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، كمية من الطلقات النارية متنوعة الأعيرة

وبمواجهته، اعترف بحيازته بهدف الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بشأن الأسلحة غير المرخصة والأنشطة الإجرامية التي تورط فيها.

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