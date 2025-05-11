الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا (صور)

تواصل فرق الحماية المدنية في المنيا بالتعاون مع الأهالي، جهودها للوصول إلى شخص سقط في بئر بأحد نجوع قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط بئر على عدد من الأشخاص في إحدى المزارع بنجع حظ في القرية.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بمساعدة الأهالي من إخراج ستة أشخاص، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى شخص آخر عالق في البئر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.