الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا (صور)

الحماية المدنية تبذل
الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا

تواصل فرق الحماية المدنية في المنيا بالتعاون مع الأهالي، جهودها للوصول إلى شخص سقط في بئر بأحد نجوع قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

الحماية المدنية تبذل جهودًا لاستخراج شخص سقط في بئر بالمنيا

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط بئر على عدد من الأشخاص في إحدى المزارع بنجع حظ في القرية.

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت بمساعدة الأهالي من إخراج ستة أشخاص، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى شخص آخر عالق في البئر.

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