الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

مدير الإغاثة الطبية بغزة: أعداد الجرحى تفوق قدرات الطاقم الطبي ونعاني نقص الأدوية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة: نعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية والأدوية والطواقم الطبية.

وأوضح مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة: أعداد الجرحى كبيرة جدا تفوق قدرات الطاقم الطبي والإمكانات المتاحة.

وأعرب عن أسفه للمفاضلة بين الجرحى بسبب نقص الإمكانيات.

وقبل وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة لدخول غزة، كما أعلنت أن فرقها هناك مستعدة لتوسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات.

وأوضحت الأونروا، أنه كلما طال أمد حصار غزة ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط  20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن غزة تشهد موجة موت تحصد أرواح مسنين وأطفال بسبب الظروف التي تفرضها إسرائيل، موضحًا  أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية والجوع طال جميع شرائح المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 آلاف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

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الأمم المتحدة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا غزة فلسطين

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