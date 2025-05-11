الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات "الوزارة" مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات، وأن الوزارة تُواصل  جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة "سي إس أر إيجيبت"، المُنظمة لفعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر، والمُنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو"، ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.

الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات

 كما أكد الوزير أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية.

موضحا أن وزارة العمل تولي اهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الأدوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.

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