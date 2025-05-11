الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

علم مصر وبرج القاهرة ونهر النيل تتصدر صفحة ليفربول لمباراة أرسنال

صورة تتصدر صفحة نادي
صورة تتصدر صفحة نادي ليفربول، فيتو

يستضيف ليفربول نظيره أرسنال، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في قمة لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

محمد صلاح قائد سفينة ليفربول

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لسفينة يقودها المصري محمد صلاح، حاملا على كتفيه علم مصر في نهر النيل وخلفه برج القاهرة، معلقة: أبطال إنجلترا في مواجهة مثيرة الليلة.

ويقود النجم المصري محمد صلاح، ليفربول في البريميرليج، عندما يواجه أرسنال اليوم الأحد.

 

 

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.
 كانت مباراة أرسنال وليفربول في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

مباريات ليفربول في شهر مايو

ولم يهزم ليفربول في آخر 15 مباراة خاضها على ملعب آنفيلد في شهر مايو بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في أربع مواجهات منذ خسارته أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في عام 2015.

في الوقت ذاته، قد يخوض أندي روبرتسون مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

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