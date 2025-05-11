الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال المتوقع
تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فيتو

يحل أرسنال ضيفا اليوم الأحد أمام فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، علي ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

 

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.
 كانت مباراة أرسنال وليفربول في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة قبل الماضية، في حين أن آرسنال لديه 67 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز، بغض النظر عن انتهاء مهمة حسم اللقب، لتعويض ما حدث في الجولة الماضية عندما تعرض الفريق للهزيمة أمام تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في حين أن أرسنال يريد الفوز من أجل تضميد جراحه بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان، وسبق ذلك خسارته أمام بورنموث بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول أرسنال ليفربول ضد ارسنال مباراة ليفربول ضد أرسنال ليفربول و أرسنال مباراة ليفربول وأرسنال ليفربول أمام ارسنال مباراة ليفربول أمام أرسنال ارسنال وليفربول الدوري الانجليزي ساكا

مواد متعلقة

تفوق على محمد صلاح، ليفربول يعلن الفائز بجائزة أفضل هدف في أبريل (فيديو)

صراع بين أتلتيكو مدريد ونابولي على ضم مهاجم ليفربول

ليفربول يحدد بديل أرنولد من الدوري الألماني

محمد صلاح يكشف تفاصيل لقائه الأول مع سلوت: لم أتوقع نجاحه بهذه السرعة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

5 حالات فقط غير مطابقة، البترول تعلن نتائج تحليل عينات البنزين على مستوى الجمهورية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب وارتفاع التفاح في سوق العبور

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية