الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: أبرز محطات برنامج تكافل وكرامة زيادة قيمة الدعم النقدي

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي: إن برنامج تكافل وكرامة أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية

 

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج حياة كريمة بحضور عدد من المسؤولين والوزراء.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يتطور عامًا بعد عام، وكان من أبرز محطاته هذا العام صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 2025، وزيادة قيمة الدعم النقدي وصرف منحة إضافية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، حفاظا على كرامة المواطنين كما أن البرنامج يسهم في التخفيف من حدة الفقر، وتمكين المرأة، ودعم التنمية البشرية، ضمن رؤية مصر 2030.

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الأزمات الاقتصادية العالمية الازمات الاقتصادية التخفيف من حدة الفقر الدكتورة مايا مرسى برنامج تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي

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