الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

ممرات مخيفة.. نائب أمريكي ينشر فيديو لأنفاق سرية أسفل مبنى الكابيتول

مبنى الكابيتول، فيتو
مبنى الكابيتول، فيتو

أعلن النائب الأمريكي تيم مور عن وجود شبكة سرية من الأنفاق تحت مبنى الكابيتول في واشنطن.

ووصف تيم مور شبكة الأنفاق الموجودة تحت مبنى الكابيتول بـ"الممرات المخفية" التي ظلت مجهولة لعقود.

اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي 

ونشر مور  مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر خلاله وهو يرفع لوحا من الأرضية ليظهر تحته سلم حاد يؤدي إلى نفق قديم، حيث ظهرت كتابات وجداريات على الجدران والأدراج.

وأشار إلى أن بعض هذه الأنفاق قد يعود تاريخها إلى حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول.  

وقال مور خلال مقطع الفيديو: "هذه من الأشياء المثيرة في مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر. هناك العديد من الممرات السرية التي لا يعرفها الكثيرون".

وتستخدم هذه الأنفاق حاليا من قبل أعضاء الكونجرس للتنقل بين أجزاء المبنى، لكنها تظل منطقة محظورة على الزوار.

ولا يزال الغموض يحيط بالاستخدامات التاريخية الكاملة لهذه الأنفاق، مما يثير فضولا حول ما تخفيه تحت قلب العاصمة الأمريكية.  

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