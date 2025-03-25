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ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أزيلت لوحة تجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو، بعدما أثارت استياء الرئيس نفسه وسخرية منتقديه.

يطلب إزالة صورته من مبنى  الكابيتول في كولورادو


وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، نشر ترامب صورة للوحة وأبدى انزعاجه منها، واصفا إياها بـالسيئة، الأحد.

وفي هذا السياق، ألقى باللوم على حاكم كولورادو جاريد بوليس، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه يساري متطرف.

وكتب في منشوره: "أُفضل عدم وجود صورة على وجود هذه الصورة. الحاكم يجب أن يخجل من نفسه!".

وزعم ترامب من دون دليل أن صورته حرفت عمدا، ثم اشتكى من أن سلفه الديمقراطي باراك أوباما "يبدو رائعا" في صورته في مبنى الكابيتول في كولورادو.

 

ونشر ترامب لاحقا صورتين لنفسه، في محاولة لإظهار أنها تعجبه أكثر.

وبعد تعليقات ترامب، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ بول لوندين، وهو جمهوري، إنه طلب إزالة صورة ترامب واستبدالها بأخرى تظهر شخصيته المعاصرة.

وسخر منتقدو ترامب من الرئيس بعد مطالبته علنا بإزالة صورته من المبنى.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب في كولورادو جاريت فريدمان: "إذا كان الحزب الجمهوري يريد إنفاق الوقت والمال على صورة ترامب التي سيتم تعليقها في مبنى الكابيتول، فهذا الأمر متروك لهم".

كما نشر حساب آخر على منصات التواصل الاجتماعي يدعى "جمهوريون ضد ترامب"، منشور الرئيس، واصفا إياه بـ"الطفل التافه الذي لا يشعر بالأمان".

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