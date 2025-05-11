عقوبات حيازة كلب بدون ترخيص

زادت معدلات اقتناء الكلاب خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد الجدل حول انتشار الحيوانات غير المرخصة وغياب الضوابط في امتلاكها، وهذا الوضع دفع الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المواطن والحيوان الأليف، حفاظًا على السلامة العامة، خاصة بعد وقوع حوادث اعتداء متكررة.

ضوابط حيازة الكلاب في مصر



القانون ممثلًا في عدة نصوص من قانون الزراعة وقانون العقوبات، ينظم مسألة تربية وحيازة الكلاب، ويُلزم أصحابها بترخيصها سنويًا من الوحدات البيطرية المختصة ويتم منح الترخيص بناءً على شروط محددة، أهمها:

خضوع الكلب لفحوصات طبية.

التأكد من تحصينه ضد الأمراض، خاصة داء السعار.

تسجيل بيانات المالك بدقة.

مشكلات حيازة كلب بدون ترخيص



وفقًا للتعديلات الحديثة على قانون الزراعة والقوانين ذات الصلة:

غرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه إلى 5000 جنيه لمن يقتني كلبًا بدون ترخيص ساري المفعول.

في بعض الحالات التي يكون فيها الكلب خطرًا على السلامة العامة.

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة، أصبحت فيها تربية الكلاب هواية منتشرة بين قطاعات واسعة من المصريين، سواء بهدف الحراسة أو الصحبة أو حتى كنوع من مظاهر الرفاهية الاجتماعية.

لكن مع هذا التوسع اللافت، بدأت تظهر مشكلات غير محسوبة، بعدما خرجت مسألة اقتناء الكلاب من الإطار المنظم إلى حالة من الفوضى، خاصة مع انتشار سلالات شرسة بين أيدي أفراد غير مؤهلين لتربيتها.

والحوادث اليومية شملت اعتداءات كلاب على أطفال ومارة أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان الأليف، ومدى التزام المالكين بالإجراءات الصحية والقانونية التي تحمي المجتمع.

وأمام هذا الواقع، تدخل القانون المصري بإجراءات مشددة لتنظيم ترخيص الكلاب ومحاسبة المخالفين، بهدف إعادة التوازن بين حقوق الفرد في اقتناء الحيوان الأليف وحقوق المجتمع في الأمن والسلامة.

وبالتوازي مع الجهود القانونية، شهدت حملات التوعية المجتمعية تحركات لافتة لتحسين ثقافة تربية الكلاب في مصر، سواء عبر المبادرات البيطرية أو الجمعيات الأهلية، ورغم هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، خصوصًا مع غياب وعي كافٍ لدى بعض الفئات بأهمية الترخيص، والآثار القانونية التي قد تترتب على تجاهل الإجراءات المنظمة لحيازة الحيوانات.

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