الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

محمد عادل فتحي يكرم فريق السيدات بالمقاولون العرب في ختام الموسم

تكريم جهاز الكرة
تكريم جهاز الكرة النسائية بالمقاولون، فيتو

حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، على تكريم الفريق الأول للكرة النسائية بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي 2024-2025.

وأقام جهاز الكرة النسائية احتفالية بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي، بحضور الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن مجدي مصطفى، مشرف جهاز الكرة النسائية، بالإضافة إلى يحيى حسن، رئيس القطاع ومدير الشئون المالية.

 تحية خاصة للجهاز الفني

ووجه المهندس محمد عادل فتحي تحية خاصة للجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق، مشيدًا بأداء اللاعبات وطالبهم بتحقيق نتائج أفضل في المستقبل والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز.


وأعرب الكابتن يسري عبد الغني عن شكره للمهندس محمد عادل فتحي لتلبية الدعوة رغم انشغاله بمباراة فريق المقاولون وأبو قير للأسمدة. 

كما أكد الكابتن مجدي مصطفى على دعم المشرف العام على الكرة المتواصل الذي أسهم في نجاح الفريق. 
كما قدم يحيى حسن التحية والشكر لمجلس إدارة النادي على دعمه المستمر للفرق الرياضية كما توجه بالتحية لقيادة جهاز الكرة النسائية والجهاز الفني واللاعبات. 
واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبات، مما أضفى أجواء من الفخر والاحتفاء.

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