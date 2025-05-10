السبت 10 مايو 2025
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محافظات

ضبط 1.7 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقنا

دقيق, فيتو
دقيق, فيتو

تمكنت إدارة تموين أبوتشت بمحافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط سيارة ربع نقل محمّلة بـ34 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم، بإجمالي وزن 1.7 طن، قبل محاولة بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب في السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أحمد عبدالله عثمان، رئيس الرقابة التموينية بأبوتشت، وإبراهيم عسران، مفتش التموين، حيث تم ضبط السيارة محملة بالدقيق المدعم الذي يُستخدم في المخابز البلدية، والذي لا يجوز تداوله خارج المنظومة الرسمية.

التحفظ علي الكميات بقنا

وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتسليمها لمركز شرطة أبوتشت، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتعليمات حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمخابز، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

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ابوتشت الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم سيارة محملة بالدقيق

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