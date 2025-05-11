كلاسيكو الأرض.. برشلونة يصطدم بريال مدريد في معركة الحسم على لقب الليجا.. ومبابي ولامين يقودان التشكيل المتوقع

مباراة الكلاسيكو، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد نحو ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي في العاصمة الكتالونية، حيث تقام قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الأرض الذي قد يحسم بشكل كبير مصير لقب الليجا هذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق المميز عصام الشوالي، ضمن تغطية حصرية لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" المالكة لحقوق الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معركة اللقب.. فرصة الحسم للبرسا وأمل العودة للريال

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مطارده ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 75 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في سباق التتويج باللقب قبل ثلاث جولات فقط من النهاية.

وفي حال فاز برشلونة، سيوسع الفارق إلى 7 نقاط ويقترب نظريًا من حسم اللقب، بينما يأمل ريال مدريد في انتصار يقلص الفارق إلى نقطة واحدة ويعيد الصراع إلى المربع الأول.

هيمنة برشلونية ورد اعتبار ملكي

يخوض ريال مدريد المباراة تحت ضغط كبير؛ إذ لم يحقق أي فوز على غريمه هذا الموسم، حيث فاز برشلونة في ثلاث مواجهات سابقة:

5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني

4-0 في الدوري (أكتوبر 2024)

3-2 في نهائي كأس الملك

وسجل برشلونة 12 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط للريال، ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة لكتيبة كارلو أنشيلوتي التي تبحث عن رد الاعتبار ومصالحة الجماهير بعد وداع دوري الأبطال على يد آرسنال وخسارة الألقاب المحلية لصالح برشلونة.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز (42 عامًا) لإدارة الكلاسيكو، في أول ظهور له بهذه القمة منذ ديسمبر 2019. وأدار هيرنانديز 4 مباريات كلاسيكو سابقة انتهت بفوز لكل فريق وتعادلين، واشتهر بإشهار 3 بطاقات حمراء في تلك المباريات.

غيابات الفريقين

برشلونة:

جول كوندي، مارك بيرنال، مارك كاسادو، بابلو توري، داني رودريجيز (إصابة)

شكوك حول مشاركة: إينييغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

ريال مدريد:

ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، كامافينجا (إصابة)

التشكيل المتوقع للفريقين

برشلونة:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جيرارد مارتن، أروخو، كوبارسي، إريك جارسيا

الوسط: دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها

ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا

الوسط: فالفيردي، سيبايوس، بيلينجهام

الهجوم: مبابي، أردا جولر، فينيسيوس جونيور

ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

1 -برشلونة 79

2 -ريال مدريد 75

3 -أتلتيكو مدريد 70

4 -أتلتيك بيلباو 61

5- فياريال 61 نقطة

6- ريال بيتيس 57 نقطة

7- سيلتا فيجو 49 نقطة

8- رايو فاليكانو 47 نقطة

9- ريال مايوركا 47 نقطة

10- فالنسيا 45 نقطة

11- أوساسونا 44 نقطة

12- ريال سوسييداد 43 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- إسبانيول 39 نقطة

15- إشبيلية 38 نقطة

16- جيرونا 38 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

18- لاس بالماس 32 نقطة

19- ليجانيس 31 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

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