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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

الكلاسيكو، يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ويغيب عن ريال مدريد عدد من نجومه للإصابة في مباراة برشلونة، وهم: ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، وإدواردو كامافينجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

وتعد مباراة اليوم بين برشلونة ضد ريال مدريد المقرر لها الخامسة والرابع مساءً حاسمة بشكل كبير لوجهة لقب الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة الترتيب العام برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، وذلك قبل 3 جولات من نهاية السباق.

برشلونة أمام ريال مدريد

وتعد مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للميرينجي، للحاق بقطار المنافسة على لقب الليجا، حيث إن الفارق سيتقلص حينها لنقطة وحيدة مع البلوجرانا، مع تبقي 3 مواجهات على النهاية لكلا الفريقين.

كما تعد مباراة كلاسيكو الأرض فرصة للريال لمصالحة جماهيره، بعدما ودع  دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال، كما فقد لقب كأس الملك في النهائي أمام برشلونة، الذي تفوق عليه أيضًا في مباراة السوبر الإسباني بداية هذا العام في السعودية.

وتعرض ريال مدريد لثلاث هزائم أمام برشلونة هذا الموسم، بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وبرباعية نظيفة في لقاء الدوري الذي أقيم في أكتوبر 2024، وبنتيجة 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

في الجهة الأخرى يطمع برشلونة في تحقيق الفوز الرابع على ريال مدريد في نفس الموسم، وهو إنجاز لا يقل عن قتل المنافسة على لقب الليجا والسيطرة على جميع الألقاب المحلية.

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