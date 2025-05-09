قبل تولي ريال مدريد، إعلان رحيل ألونسو عن ليفركوزن اليوم

كشفت صحيفة كيكر الألمانية أن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، سيُعلن اليوم رحيله عن تدريب الفريق.

وأوضحت أن المدرب الإسباني سيعلن رسميًا بنفسه في المؤتمر الصحفي اليوم، رحيله عن تدريب الفريق تمهيدًا لانضمامه إلى نادي ريال مدريد.

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد توصّل إلى اتفاق نهائي مع تشابى ألونسو، المدير الفنى الحالى لباير ليفركوزن، لتولى مهمة تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

ووفقًا للتقرير، فقد جرت مفاوضات مثمرة بين الطرفين تم خلالها الاتفاق على توقيع تشابي ألونسو عقد لمدة 3 سنوات لقيادة الفريق، إلى جانب الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل المشترك، خصوصًا ما يتعلق بسياسة التعاقدات.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الملكي رحيل مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي عقب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقررة مساء الأحد المقبل، بغض النظر عن نتيجتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.