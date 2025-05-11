الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم استنساخ لسامح حسين يحقق 20 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس

سامح حسين
سامح حسين

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الفنان سامح حسين الجديد استنساخ.

إيرادات فيلم استنساخ 

وحقق فيلم استنساخ إيرادات بلغت 20.978 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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