عميد طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي يجعل تمكين الأطباء والباحثين من أدوات العصر ضرورة

نظّمت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان "العدوى الطفيلية: دمج التقنيات الحديثة والتقليدية"، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

مؤتمر العدوى الطفيلية بقصر العيني، فيتو

ويأتي هذا المؤتمر تجسيدًا للدور الرائد الذي يضطلع به قسم الطفيليات الطبية، أحد أعرق الأقسام العلمية في الكلية، والذي يتميّز بتخصص فريد لا يتوافر في كثير من كليات الطب داخل مصر وخارجها.

رؤية تكاملية تجمع بين المختبرات الإكلينيكية والواقع العلاجي

ومثّل المؤتمر منصة علمية متميزة لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الأبحاث، ومناقشة المستجدات في علم الطفيليات الطبية، من خلال رؤية تكاملية تجمع بين المختبرات الإكلينيكية والواقع العلاجي، وبين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية.

وترأس المؤتمر الدكتور أحمد همت عيسى، رئيس قسم الطفيليات الطبية، وشاركته الدكتورة نادية الديب في التنظيم كنائب لرئيس المؤتمر، بينما تولّت الدكتورة إيناس رزق مسؤولية أمانة الصندوق.

مؤتمر العدوى الطفيلية بقصر العيني، فيتو

وقال الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية، إن هذا المؤتمر يعكس عراقة قسم الطفيليات بكلية طب قصر العيني، ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه مع الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب والمجتمع مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم، بات لزامًا علينا تمكين الأطباء والباحثين من أدوات العصر.

واضاف صلاح قائلا: ما أسعدني حقًا هو الحضور الكبير من الطلاب، فهم نواة المستقبل، وبأيديهم تُصنع النهضة الطبية المقبلة. أنتم جيل التكنولوجيا، ومسؤوليتكم أن تُطوّعوا هذه الأدوات لخدمة الإنسانية، وان تمصروها كما فعل أجدادكم على مدار 7000 سنة من الحضارة المصرية."

مواكبة التقدم العلمي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد همت عيسى أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو التكامل بين النظرية والممارسة، مشيرًا إلى أن قسم الطفيليات يسعى باستمرار إلى مواكبة التقدم العلمي.

وأضاف: "هذا المؤتمر لا يقتصر على كونه منصة لعرض الأبحاث، بل هو فرصة ذهبية لبناء جسور التعاون بين الباحثين والأطباء والطلاب، مشيرا الى ان رؤية القسم تركز على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال دمج الأدوات التقليدية بالتقنيات المتقدمة، لنُعدّ طلابنا ليكونوا رواد المستقبل."

ضمّ المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية الثرية، التي تناولت أحدث التطورات في مجال الطفيليات الطبية، وأساليب التشخيص والعلاج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمجهر الإلكتروني والتحاليل الجزيئية. كما تم استعراض تجارب ناجحة في التعليم الطبي، وتفعيل التكنولوجيا لخدمة البحث والعملية التعليمية.

شارك العديد من الطلاب في تنظيم الفعاليات، وحضروا الجلسات والنقاشات، مما أسهم في تعزيز روح الانتماء والابتكار لديهم.

اختُتم المؤتمر بتوصيات داعمة لاستمرار هذه اللقاءات العلمية بشكل دوري، من أجل تعزيز التعاون المشترك، ودعم البحث العلمي، وتخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات الصحية بوعي وكفاءة.

ويُعد هذا المؤتمر نموذجًا حيًّا لجهود كلية الطب – جامعة القاهرة في الريادة العلمية، وتكريس ثقافة التميز، وتقديم نموذج يحتذى به في التكامل بين الخبرة الأكاديمية والتقنيات الحديثة في خدمة المجتمع والإنسانية٠

شهد المؤتمر حضورًا مميزًا من وكلاء الكلية، وهم: الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما تولّت الدكتورة عبير محجوب، بصفتها الأمين العام للمؤتمر، إدارة الجلسات باحترافية وتنظيم دقيق.

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