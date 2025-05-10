السبت 10 مايو 2025
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محافظات

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

تصادم نقل ثقيل فى
تصادم نقل ثقيل فى بجامبو بالمنوفية

 أصيب 6 أشخاص منذ قليل إثر تصادم سيارة نقل ثقيل وجامبو بالقرب من كوبري القرنين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور. 

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور  بوقوع الحادث اصابة 6 أشخاص جميعهم يعملون على حفارات من الدقهلية.


فيما أفاد مصدر أن مستشفي الباجور استقبل 6 حالات إثر تعرضهم لحادث وإصاباتهم متفاوتة بين سحجات وكدمات

أسماء المصابين فى الحادث

 وهم: هانى أحمد يبلغ  41 عاما يعاني من جروح بالوجه وسحجات بالقدمين

كريم السيد يبلغ 17 عاما حالته غير مستقرة.

عوض السيد يبلغ 25 سنة ويعاني من سحجات وكدمات

مرشدى عبد الرازق يبلغ 20 سنة سحجات وكدمات

إبراهيم جاد يبلغ 20 سنة كدمات باليدين

محمد هانى يبلغ 23 سنة جروح وكدمات باليد والكتف.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز الباجور بمحافظة المنوفية مستشفي الباجور

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