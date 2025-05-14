الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان في الحي الفرعوني لاستكمال تصوير فيلم "أسد"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يواصل الفنان محمد رمضان واسرة فيلمه الجديد “أسد” تصوير عدد من المشاهد النهائية داخل الحى الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من 5 أيام.

وكانت الشركة المنتجة قد حددت موعدا ليس نهائيا عرضه هو آخر يوليو المقبل.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد  

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

أبطال فيلم أسد 

يشارك في بطولة فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب.

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