موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وتنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب سانت جيمس بارك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق علي سعيد الكعبي.

ويتواجد البلوز في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 63 نقطة، وبنفس عدد النقاط يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عقب فوز البلوز على ضيفه ديورجاردن السويدي 1- صفر في إياب نصف النهائي.

وفاز تشيلسي بهدف أحرزه كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 38، بمباراة الاياب بنصف النهائي ليعبر الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بإجمالي الذهاب والإياب (5 ـ1) بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (4 ـ1).

وكان تشيلسي الإنجليزي فاز على فريق يورجوردين السويدي بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب تيلي 2 أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي، جادون سانشو في الدقيقة 12 ونوني مادويكي في الدقيقة 43، وأضاف الهدف الثالث والرابع نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 59 و65.

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