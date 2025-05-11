الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدء مونتاج فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

فيلم هيبتا 2، فيتو
فيلم هيبتا 2، فيتو

بدأ المخرج هادي الباجوري والوحدة المسئولة عن عن فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة في تنفيذ مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه قريبًا بالسينمات وداخل قاعات العرض.

فيلم هيبتا 2 

وفيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

 

أبطال فيلم هيبتا 2 

 ويضم فريق العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

 

فيلم هيبتا الجزء الأول 

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا، الجزء الأول، مجموعة من أبرز الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيبتا كريم فهمي منة شلبي اخبار الفن فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة فيلم هيبتا 2

مواد متعلقة

انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

أبطال "هيبتا 2" يقتربون من انتهاء تصوير مشاهد الفيلم

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية