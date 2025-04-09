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ثقافة وفنون

أبطال "هيبتا 2" يقتربون من انتهاء تصوير مشاهد الفيلم

فيلم هيبتا 2، فيتو
فيلم هيبتا 2، فيتو

اقترب صناع الجزء الثاني من فيلم “هيبتا” من انتهاء تصوير العمل، حيث يعكف حاليا فريق الفيلم على تصوير المشاهد النهائية، ومن المقرر أن يدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال عام 2025 الجاري. 

فيلم هيبتا 2 

وفيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

أبطال فيلم هيبتا 2 

 ويضم فريق العمل كل من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم هيبتا الجزء الأول 

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا الجزء الأول مجموعة من أبرز الفنانين منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

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فيلم هيبتا 2 منة شلبي مايان السيد كريم فهمي أبطال فيلم هيبتا 2 هيبتا 2

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