بالأرقام، أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى أستراليا خلال 2024

كشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى أستراليا 50 مليـون دولار خلال عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أستراليا خلال عام 2024

1. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 8 ملايين دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 8 ملايين دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 7 ملايين دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 ملايين دولار.

5. حبوب وثمار زيتية بقيمة 4 ملايين دولار.

وأشار التقرير الى وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا إلى 494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليون دولار خلال عام 2023.

السيسي يستقبل الحاكم العام لكومنولث أستراليا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بقصر الاتحادية، سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

السيسي يثمن الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.

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