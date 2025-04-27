الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ترافق الحاكم العام لأستراليا في جولتها السياحية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم  سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا خلال جولتها السياحية التي قامت بها لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وذلك بحضور السفير الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية والسفير هانئ ناجي سفير مصر لدي استراليا والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلي للآثار وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار.

 

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وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية والحاكم 
العام لأستراليا لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير شاهدت السيدة/ سام موستين عدد من القطع الآثرية وقاعات العرض الرئيسية وتفقدت البهو الرئيسي، كما قامت بجولة تعريفية بالمنطقة الآثرية  في الأهرامات.

وأعربت الحاكم العام لأستراليا عن سعادتها بزيارة أحد أهم المعالم الآثرية في العالم، كما أعربت عن أنبهارها ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات.

 

كما أبدت سام موستين إعجابها الشديد بالمتحف المصري الكبير وتميز أسلوب العرض.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الدولة المصرية الجارية استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحوليها لمقصد سياحي مستدام.

كما حرصت الحاكم العام لأستراليا علي إلتقاط عدد من الصور التذكارية في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

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