الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر بموسكو

وصل الرئيس السيسي إلى أرض الوطن عائدًا من موسكو عقب حضوره احتفالات عيد النصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بسلامة الله، قادمًا من العاصمة الروسية موسكو، بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر التي نظمتها روسيا بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو قد جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك سيادته في الفعاليات الرسمية التي شهدت حضور عدد من قادة العالم، تم خلالها استعراض ما تحقق من انتصارات تاريخية، فضلًا عن تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وزار الرئيس السيسي خلال جولته الأوروبية كلًّا من اليونان وروسيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، استهلها الرئيس بوتين بالإعراب عن تقديره لمشاركة الرئيس في الاحتفال هذا العام، مما يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

من ناحيته، وجه الرئيس التهنئة للرئيس الروسي والشعب الروسي بمناسبة عيد النصر، مشيدًا بعلاقات مصر الإستراتيجية مع روسيا، التي تستند إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين البلدين عام ٢٠١٨، معربًا عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، واعرب الرئيسان عن تطلعهما الى نجاح اللجنة المشتركة بين البلدين خلال شهر مايو الجاري والتي سوف تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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