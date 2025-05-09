بمشاركة السيسي، قادة العالم يضعون الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو

احتفالات الذكرى الـ80 بعيد النصر في روسيا

وضع القادة المشاركون في عيد النصر الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بحديقة الكسندروفسكي في العاصمة الروسية موسكو.

وانطلقت اليوم فعاليات العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو احتفالا بالذكرى الـ80 لعيد النصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية البرية منها والبحرية والجوية وفرق المراسم العسكرية والمدارس الحربية وتشكيلات مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر.

وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى الثمانين لانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في مناسبة وطنية كبرى تشهد عرضًا عسكريًّا واسعًا في الساحة الحمراء بموسكو وسط حضور دولي رفيع المستوى.

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