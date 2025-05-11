عالم أزهري عن أزمة بوسي شلبي: الخلوة الشرعية تقوم مقام عقد النكاح

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الجدل المتصاعد حول علاقة الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبد العزيز يجب أن يُتناول بمنهج علمي شرعي، لا بمنطق الجدل والاتهامات.

شهادة بقاء بوسي شلبي مع محمود عبد العزيز لـ 20 عاما

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بقاء بوسي شلبي مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في منزل واحد لمدة تقارب 20 عامًا، وبشهادة العديد من الناس، يعدّ دليلًا على وجود علاقة شرعية، موضحًا: "في الشرع، العلاقة إما أن تكون زواجًا أو زنا... والقول بغير الزواج في هذه الحالة يعد طعنًا في الأعراض لا يجوز".

عالم أزهري: الرجعة في الطلاق تتحقق دون الحاجة لمأذون

وتابع، أن الرجعة في الطلاق تتحقق دون الحاجة إلى مأذون، إذا تمّت خلال فترة العدة، سواء بقول مباشر من الزوج، أو بابتسامة، أو بطلب بسيط كأن يطلب منها إعداد الطعام، أو بوجود معايشة واستمرار الحياة الزوجية.

الخلوة الصحيحة المستمرة

وأشار إلى أن الخلوة الصحيحة المستمرة، التي يراها الناس ويدركونها، تقوم مقام عقد النكاح إذا لم يكن هناك ما ينفيها شرعًا، قائلًا: "أنا أقول ذلك دفاعًا عن الشريعة، وعن سمعة راحل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وعن امرأة يُساء لها بلا دليل".

وأكد احترامه الكامل لأحكام القضاء في ما يخص قضايا الميراث، مشيرًا إلى أن الحج الذي أدّياه معًا، والظهور الأسري، والزواج الأولاد، كلها مؤشرات لا يمكن أن تحدث في إطار غير شرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.