بعد الفوز على بيراميدز، رئيس البنك الأهلي: نرفض بيع أي لاعب

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على نادي بيراميدز ضمن المباريات الفاصلة في بطولة الدوري العام بنتيجة 4/2.

سر نجاح منظومة نادي البنك الأهلي

وقال “نصار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "شغالين من أول الموسم وفيه استقرار كامل بالمنظومة وهذا ما نجني ثماره حاليا".

عقد طارق مصطفى وعروض اللاعبين

وأكد رئيس البنك الأهلي، نرتبط بعقد مع الجهاز الفني بقياد الكابتن طارق مصطفى يمتد لمدة عامين، وقررنا عدم الموافقة على أي عروض تأتي للاعبينا حفاظا على قوة الفريق.

وأشار: حققنا نجاحات كبيرة هذا العام على مستوى كافة الألعاب الرياضية.

وحقق نادي البنك الأهلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4.

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو انور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

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