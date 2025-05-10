سوزان نجم الدين: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز وأقمت في بيتهما شهرين

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنّها شهدت عن قرب العلاقة التي جمعت بين الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أنهما كانا يظهران دومًا كزوجين متحابين لا يفترقان.

استضافة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

وأضافت سوزان نجم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها استضافتهما في منزلها بسوريا في مناسبتين منفصلتين، وأنها أقامت في منزلهما في القاهرة لمدة شهرين كاملين أثناء تصوير مسلسل باب الخلق".

وتابعت: "طوال الوقت الذي عشت فيه معهما، لم أرهما إلا زوجين بكل ما تعنيه الكلمة، تجمعهما علاقة احترام وحب وتفاهم".

تعليق سوزان نجم الدين على أزمة بوسي شلبي

وأعربت الفنانة السورية عن استيائها من الحديث المتداول مؤخرًا حول طبيعة العلاقة بين الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، خصوصًا ما يتعلق بادعاءات الطلاق، قائلة: "من المؤلم أن نتناول هذه القصة بعد رحيل محمود عبد العزيز، لأنه لم يعد موجودًا ليرد أو يوضح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.