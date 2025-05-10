الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سوزان نجم الدين: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز وأقمت في بيتهما شهرين

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، فيتو

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنّها شهدت عن قرب العلاقة التي جمعت بين الإعلامية بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أنهما كانا يظهران دومًا كزوجين متحابين لا يفترقان.

استضافة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

وأضافت سوزان نجم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها استضافتهما في منزلها بسوريا في مناسبتين منفصلتين، وأنها أقامت في منزلهما في القاهرة لمدة شهرين كاملين أثناء تصوير مسلسل باب الخلق".

وتابعت: "طوال الوقت الذي عشت فيه معهما، لم أرهما إلا زوجين بكل ما تعنيه الكلمة، تجمعهما علاقة احترام وحب وتفاهم".

 

تعليق سوزان نجم الدين على أزمة بوسي شلبي

وأعربت الفنانة السورية عن استيائها من الحديث المتداول مؤخرًا حول طبيعة العلاقة بين الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، خصوصًا ما يتعلق بادعاءات الطلاق، قائلة: "من المؤلم أن نتناول هذه القصة بعد رحيل محمود عبد العزيز، لأنه لم يعد موجودًا ليرد أو يوضح".

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