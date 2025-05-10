تداول 20 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 20000 طن بضائع و1144 شاحنة و108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و529 شاحنة و104 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و615 شاحنة و4 سيارة.

تصدير 7 آلاف طن مواد غذائية من ميناء السويس



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وBILL وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى Alcudia Express، القاهرة، بريدج وعمان وغادرت السفينتين BILL والقاهرة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و329 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، ايلة وأور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 893 راكب بموانيها.

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