السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 20 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،فيتو
موانئ البحر الأحمر،فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 20000 طن بضائع و1144 شاحنة و108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و529 شاحنة و104 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و615 شاحنة و4 سيارة.

تصدير 7 آلاف طن مواد غذائية من ميناء السويس
 

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وBILL وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى Alcudia Express، القاهرة، بريدج وعمان وغادرت السفينتين BILL والقاهرة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و329 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، ايلة وأور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 893 راكب بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر أ موانئ البحر الأحمر مواد غذائية لبحر الأحمر غذائية

مواد متعلقة

تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 24 سفينة بميناء دمياط خلال يوم

تداول 31 سفينة بضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 29315 طنا من القمح الروسي

ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول تعليق من السعودية على اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد من أسرة سلمى بهجت بالشرقية بعد تأييد إعدام القاتل

الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية