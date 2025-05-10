خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن التباين يسيطر علي أداء الأسواق الخليجية، وكان اللون الأخضر هو اللون المسيطر علي معظم أسواق المنطقة الغربية ، بالتزامن مع هدوء حدة الحرب التجارية وقبول الولايات المتحدة الأمريكية التفاوض في شأن الجمارك وخاصة مع الصين.

مشيرة إلى أن رئيس الفيدرالي الأمريكي اتجه إلي تثبيت سعر الفائدة خوفا من انهيار الدولار

وفيما يلي عرض لاداء المؤشرات الخليجيه:



ففي أسواق الإمارات العربية المتحدة



واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الخامس على التوالي مرتفعًا بنسبة 0.40% مدعومًا بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.



وفي سوق أبوظبي



وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.49% إلى مستوى 9625.97 نقطة في أسبوع.



وفي المملكة العربيه السعودية



انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية بنحو 1.56% أو ما يعادل 179.56 نقطة خلال الأسبوع مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي لينهي التعاملات عند 11,364.11 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية خلال الأسبوع 142.86 مليار ريال لتسجل 9.295 تريليونات ريال مقارنة مع 9.437 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.



أما عن قيم التداولات فتراجعت إلى 22.88 مليار ريال مقابل 29.67 مليار ريال وتراجعت أحجام التداول إلى 1.09 مليار سهم مقارنة بــ 1.56 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي.



وفي الكويت



سجلت المؤشرات الكويتية ارتفاعات أسبوعية جماعية في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية ارتفاع بنحو 0.8%وارتفع مؤشر السوق الأول للكويت بنسبة 1.23% بما يعادل 104.9 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 8,666.80 نقطة.



كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% مغلقا عند 8,010.75 نقطة وسجل مؤشر السوق الرئيس ارتفاع بنحو 1.34% في أسبوع ليصل إلى 7197.26نقطه ليكسب حوالي 95 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع المنتهي في الأول من مايو.



وبالنسبة للقيمة السوقية فسجلت 47.88 مليار دينار بزيادة 369 مليون دينار عن مستويات الأسبوع الماضي البالغة 47.51 مليار دينار فيما تراجعت أحجام التداول بنحو 29% إلى 1.80 مليار سهم وقيمة التداول 19.59% لتسجل 438.93 مليون دينار من خلال 100.24 ألف صفقة وبتراجع نحو 16.5%.

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