الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن التباين يسيطر علي أداء الأسواق الخليجية، وكان اللون الأخضر هو اللون المسيطر علي معظم أسواق المنطقة الغربية  ، بالتزامن مع هدوء حدة الحرب التجارية وقبول الولايات المتحدة الأمريكية التفاوض في شأن الجمارك وخاصة مع الصين.

مشيرة إلى أن  رئيس الفيدرالي الأمريكي اتجه إلي تثبيت سعر الفائدة خوفا من انهيار الدولار

وفيما يلي عرض لاداء المؤشرات الخليجيه:


ففي أسواق الإمارات العربية المتحدة


واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الخامس على التوالي مرتفعًا بنسبة 0.40% مدعومًا بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.


وفي سوق أبوظبي


وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.49% إلى مستوى 9625.97 نقطة في أسبوع.


وفي المملكة العربيه السعودية


 انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية بنحو 1.56% أو ما يعادل 179.56 نقطة خلال الأسبوع مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي لينهي التعاملات عند 11,364.11 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية خلال الأسبوع 142.86 مليار ريال لتسجل 9.295 تريليونات ريال مقارنة مع 9.437 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.


أما عن قيم التداولات فتراجعت إلى 22.88 مليار ريال مقابل 29.67 مليار ريال وتراجعت أحجام التداول إلى 1.09 مليار سهم مقارنة بــ 1.56 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي.


وفي الكويت


سجلت المؤشرات الكويتية ارتفاعات أسبوعية جماعية في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية ارتفاع بنحو 0.8%وارتفع مؤشر السوق الأول للكويت بنسبة 1.23% بما يعادل 104.9 نقطة لينهي  التعاملات عند مستوى 8,666.80 نقطة.


كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% مغلقا عند 8,010.75 نقطة وسجل مؤشر السوق الرئيس ارتفاع بنحو 1.34% في أسبوع ليصل إلى  7197.26نقطه ليكسب حوالي 95 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع المنتهي في الأول من مايو.


وبالنسبة للقيمة السوقية فسجلت 47.88 مليار دينار بزيادة 369 مليون دينار عن مستويات الأسبوع الماضي البالغة 47.51 مليار دينار فيما تراجعت أحجام التداول بنحو 29% إلى 1.80 مليار سهم وقيمة التداول 19.59% لتسجل 438.93 مليون دينار من خلال 100.24 ألف صفقة وبتراجع نحو 16.5%.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء المؤشرات الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية الاسواق الخليجية الحرب التجارية العربية السعودية الفيدرالى الامريكى القيمة السوقية الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

خبيرة: الأسواق الخليجية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تراجع

تباين أداء المؤشرات الخليجية بتعاملات اليوم

مصر من بينها، معدل الإنفاق على الصحة ومتوسط أعمار البشر فى الدول العربية

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تباين أداء الأسواق الخليجية في ثاني جلسات الأسبوع

تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

الأكثر قراءة

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

الأرصاد الجوية: غدا الأحد ذروة الموجة الحارة وهذا موعد الانخفاض

سهير رمزي تكشف مفاجأة بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم السبت 2025.5.10 (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب نفقة حج الزوجة على الزوج.. اعرف التفاصيل

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

زوجي قال لي "عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك" ما الحكم ؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية