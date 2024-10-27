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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية


والبدايه من المملكة العربية السعودية


حيث استهلت الجلسة علي ارتفاع للمؤشر الرئيسي للبورصة حيث ارتفع بنسبة 1.46%وهي تقدر ب 147 نقطة ليصل الي 12060 نقطة وسط قيم تداول تجاوز الـ 6 مليار ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.97% وهي تقدر ب 62 نقطة ليصل الي 6414 نقطة
وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

 

 

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